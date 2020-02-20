“الصحة العالمية”: تراجع كورونا في الصين مبشر

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صحيفة الخليج الالكترونية
ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد في الصين؛ أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إنْ كان هذا الاتجاه سيستمر.
وأعرب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إفادة صحفية في جنيف؛ عن شعوره بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه، معتبرًا أنه هذا ليس وقت الشعور بالرضا.
وبيّن “جيبريسوس” أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في باقي أنحاء العالم؛ منخفض للغاية مقارنة بالصين، مشيرًا إلى أن الوضع قد لا يستمر على هذا الحال لفترة طويلة.
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