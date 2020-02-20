الاتحاد الآسيوي يوقف لاعب السد “بونجاح”

صحيفة الخليج الالكترونية

أوقف الاتحاد الآسيوي لاعب السد القطري، بغداد بونجاح (جزائري)، لمدة 60 يومًا؛ وذلك بسبب هجومه على حكم لقاء فريقه أمام الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وسيغيب “بونجاح” عن مباراتي فريقه أمام العين الإماراتي (ذهاباً وإيابًا) في دوري أبطال آسيا 2020، على أن يعود للعب أمام النصر السعودي في ذات المسابقة.