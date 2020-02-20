- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أوقف الاتحاد الآسيوي لاعب السد القطري، بغداد بونجاح (جزائري)، لمدة 60 يومًا؛ وذلك بسبب هجومه على حكم لقاء فريقه أمام الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
وسيغيب “بونجاح” عن مباراتي فريقه أمام العين الإماراتي (ذهاباً وإيابًا) في دوري أبطال آسيا 2020، على أن يعود للعب أمام النصر السعودي في ذات المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يوقف لاعب السد “بونجاح” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.