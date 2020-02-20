شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من أمير مكة بشأن أغنية «راب» أساءت إلى أهالي المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، اليوم الخميس، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب “بنت مكة” الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

وتضمن توجيه أمير منطقة مكة المكرمة، إحالة المسؤولين عن “أغنية الرابط، للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم وفقا للنظام.