شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 10 مخططات سكنية بمساحة 1.7 مليون متر مربع بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال العام الحالي ٢٠٢٠م ١٠ مخططات سكنية خاصة بمساحات مختلفة في أنحاء متفرقة من المدينة المنورة ، بالإضافة الى مخطط صناعي واحد.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن جميع المخططات تقدر مساحتها ١٧٢٦٣٣٣ مترا مربعا توفر ١٨٧٨ قطعة منها ١٠٤ قطع صناعية، وتشتمل المخططات السكنية على قطع مُخصصة للمرافق العامة مثل المساجد والمدارس ورياض الأطفال، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمرافق الحكومية، إذ تبلغ المواقع المخصصة للمساجد ١٦ موقعاً و ١٩ حديقة و ١٢ مدرسة للبنين والبنات.

وتهدف أمانة المنطقة من خلال هذا الاعتماد لتلك للمخططات إلى توفير الأراضي للمواطني، حيث اعتمدت الأمانة تلك المخططات وفقاً للمعايير والاشتراطات التخطيطية لمخططات تقسيمات الأراضي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية التي توفر مواقع البنية التحتية وتحقق معايير الخصوصية والأخذ في الاعتبار جانب السلامة المرورية.