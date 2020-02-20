شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن استئناف المحادثات العسكرية الليبية فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة، استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفى النزاع فى ليبيا والهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك غداة إعلان حكومة الوفاق انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس.
وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا جان العلم، فى تصريحات أوردتها قناة "العربية"، اليوم الخميس - إنه تم استئناف هذه المباحثات غير المباشرة التى تجرى فى جنيف بإشراف المنظمة الدولية.
ودعت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، طرفى النزاع فى ليبيا إلى العودة لطاولة الحوار فى جنيف لاستئناف المباحثات الليبية - الليبية بعد تعليق حكومة "الوفاق" مشاركتها فيها، مطالبة بوقف التصعيد والأعمال الاستفزازية خاصة توسيع رقعة القتال.
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