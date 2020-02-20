شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مباشر قطر تكشف سر دعم أردوغان لتميم بن حمد بالمرتزقة والسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"،السبب الحقيقى وراء دعم الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان لتميم بن حمد أمير الإرهاب بالدوحة، ومساندته بالمرتزقة والسلاح وعناصر من الجيش التركى،الأمر الذى يقابله فتح خزائن قطر أمام الغازى العثمانى الجديد.

وقال تقرير قناة المعارضة القطرية، إن من يتوهم ان تركيا تساعد قطر في ازماتها التي وضعت الاخيرة نفسها فيها مؤخرا بسبب دعمها للجماعات الارهابية في المنطقة , فهو مخطئ. , مساندة اروغان لتميم وبلاده غرضها تنفيذ خطته الخبيثة بالمنطقة للاستيلاء على ثرواتها بعودة الخلافة العثمانية .

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وأضاف التقرير، أن الديكتاتور اردوغان الذي انتهك السيادة القطرية , يواصل هذا الانتهاك عبر خروج وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بمؤتمر ميونخ للأمن، لينصب نفسه أميرًا قطريًّا ويدافع عن موقف قطر من أزمتها مع الدول العربية، رغم حضور وزير الخارجية القطري المؤتمر ,

وتابع، أن أوغلو زعم خلال تصريحاته أن الأزمة الخليجية الأخيرة مصطنعة، وأن بعض دول الخليج تظن مقدرتها على شراء الدول وتغيير أنظمتها بأموالها، مشيرًا إلى أن استقرار وأمن تركيا مرتبط بالاستقرار والسلام في منطقة الخليج".

وشد التقرير على أن تصريحات الوزير التركي جاءت لتؤكد على ما وصلت اليه قطر لتكون دمية ولعبة في يد اردوغان يحركها مثلما شاء بل ويستخدمها لتمرير خططه الخبيثة بالمنطقة، ودليل ذلك ضخ تميم اموال طائلة للمليشيات الإرهابية فى ليبيا لخدمة أجندة تركيا فى طرابلس وحماية حكومة فايز السراج التي تقوم بتوصيل النفط الليبي لأنقره للخروج من ازمتها الاقتصادية.