الأردن.. إطلاق حملة شعبية تؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أطلق "مركز العودة الفلسطيني" ولجنة فلسطين في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان الأردني، الخميس، حملة شعبية تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن إطلاق الحملة بعنوان "العودة حقي وقراري"، جاء برعاية من فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان).

ووفق المصدر ذاته، فإن الحملة عبارة عن مبادرة تطوعية شعبية، لإيصال صوت الفلسطينيين المؤكد على حق اللاجئين بالعودة والتعويض، وذلك عبر توقيع عريضة تقنية مليونية، يتم تقديمها إلى الأمم المتحدة.

و"مركز العودة الفلسطيني"؛ مؤسسة فلسطينية تعنى بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات، والمطالبة بحقهم في الرجوع إلى ديارهم، ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له.



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وظهر مصطلح "حق العودة" عقب "النكبة" التي حلت بالفلسطينيين عام 1948، بعد أن أسفرت سلسلة مذابح ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق عشرات القرى والمدن، إلى نزوح نحو 800 ألف فلسطيني.

ومنذ ذلك الوقت، يطالب اللاجئون الفلسطينيون البالغ عددهم حاليا نحو 5.9 ملايين شخص، بالعودة إلى أراضيهم، رغم مرور 70 عاما على الحدث.

وتنص قرارات دولية أصدرتها الأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.

ويقول الفلسطينيون إن "عصابات صهيونية" هاجمت المدن والقرى الفلسطينية عام 1948، وأوقعت آلاف القتلى والإصابات، ودمرت قرى ومدنا بشكل كامل، ما أدى إلى تشريد الفلسطينيين وإعلان قيام دولة إسرائيل في 15 مايو/ أيار من العام نفسه.

وأقام الفلسطينيون اللاجئون في مخيمات بعدة أماكن حول العالم، أنشأتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

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