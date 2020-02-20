ليبيا.. مجلس النواب في طرابلس ينتخب حمودة سيالة رئيسا له

وليد عبد الله / الخليج 365

انتخب مجلس النواب الليبي في العاصمة طرابلس، الخميس، النائب حمودة أحمد سيالة، رئيسا له، خلفا للصادق الكحيلي عقب انتهاء ولايته.

وجرت عملية الانتخاب في فندق "ريكسوس" المقر المؤقت للمجلس، وسط العاصمة، لولاية مدتها سنة واحدة، وفق اللوائح الداخلية المعمول بها.

كما تم انتخاب عضو المجلس جلال الشويهدي نائبا أول للرئيس، ومحمد آدم لينو نائبا ثانيا.

Advertisements

جدير بالذكر أن مجلس النواب منقسم حاليا بين "نواب طبرق" برئاسة عقيلة صالح، ويتبع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والبالغ عددهم نحو 40 عضوا من إجمالي 200.

والآخر هو مجلس النواب المجتمعين في طرابلس، والبالغ عددهم أكثر من 50، فيما يغيب أغلب النواب عن اجتماع المجلسين لأسباب مختلفة.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.