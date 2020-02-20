فلسطين: خطط بناء آلاف الوحدات الاستيطانية "تدمير لحل الدولتين"

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، "تدمير ممنهج لحل الدولتين"، توطئةً لتنفيذ "صفقة القرن" المزعومة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، تعليقا على إعلان نتنياهو الخميس، عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة، بالقدس الشرقية.

وذكر نتنياهو، أن 2200 وحدة استيطانية ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3000 وحدة في مستوطنة "جفعات همتوس".

وتقع مستوطنتا "جفعات همتوس"، و"هارحوماه" جنوبي مدينة القدس الشرقية.

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وقال أبو ردينة، إن "إصرار نتنياهو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية (..) تدمير ممنهج لحل الدولتين، لتنفيذ صفقة القرن، المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي كله غير شرعي".

وأضاف أن "محاولة نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية، لن يجلب السلام والاستقرار لأحد، وسيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف لا يمكن لأحد أن يتوقع نتائجه".

وحذر أبو ردينة من أن "تنفيذ المخطط الاستيطاني يهدف لفصل مدينة القدس بالكامل عن مدينة بيت لحم، ما يعني تدمير أية فرصة لإحلال السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية".

ويأتي قرار نتنياهو، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

ويعتبر المجتمع الدولي أن الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.