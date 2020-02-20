الأردن يدين خطط إسرائيلية لبناء وحدات استيطانية بالقدس الشرقية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أدان الأردن، الخميس، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، شدد متحدث الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، على رفض بلاده وإدانتها للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر أن "جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية".

وطالب الفايز الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات؛ وفقا لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

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ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف "جاد"؛ لوقف الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص السلام.

وفي وقت سابق اليوم، كشف نتنياهو النقاب عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.



وأشار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3000 وحدة في مستوطنة "جفعات همتوس".

وتقع مستوطني "جفعات همتوس" و"هارحوماه" جنوبي القدس الشرقية.



ويأتي القرار قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.



ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.