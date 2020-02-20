نظام الأسد يخطط لقصف أحياء سكنية في حلب واتهام تركيا

إدلب (سوريا) / الخليج 365

حذرت مصادر في المعارضة السورية، الخميس، من أن نظام بشار الأسد يخطط لقصف أحياء سكنية في مدينة حلب شمالي سوريا واتهام تركيا بذلك.

وأوضحت المصادر، لمراسل الخليج 365، أنه من خلال التنصت على مكالمات اللاسلكي لقيادات قوات النظام السوري تم رصد محادثات بين ضباطه حول التحضير لقصف حي الحمدانية في حلب واتهام تركيا بتنفيذ القصف.

وأشارت المصادر إلى أن قوات النظام ستتعمد قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين لإظهار تركيا وكأنها تستهدف المدنيين.

يأتي ذلك بعد إطلاق المعارضة السورية المعتدلة عملية عسكرية لاستعادة المناطق التي تقدمت فيها قوات النظام خلال الأشهر الماضية؛ حيث دخلت فصائل المعارضة بلدة النيرب القريبة من مدينة سراقب الاستراتيجية وسط تواصل الاشتباكات في البلدة.

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