الدفاع التركية: استشهاد جنديين وإصابة خمسة في إدلب

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استشهاد جنديين وإصابة 5 آخرين جراء غارة جوية في محافظة إدلب السورية.
وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الغارة الجوية استهدفت قواتها في إدلب شمال غربي سوريا.
فيما ذكر البيان أنه جرى القضاء على أكثر من 50 عنصرا من قوات النظام، وتدمير 5 دبابات وناقلتي جنود مدرعة، وعربتي "بيك آب" مزودة بسلاح رشاش، ومدفعية واحدة، وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة.
وورد في البيان: "لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى لغاية اليوم ولن نتركها في المستقبل، ونقدم التعازي لقواتنا المسلحة، وشعبنا العظيم، ونسأل الله الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا".
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