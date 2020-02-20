الدفاع التركية: استشهاد جنديين وإصابة خمسة في إدلب

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استشهاد جنديين وإصابة 5 آخرين جراء غارة جوية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الغارة الجوية استهدفت قواتها في إدلب شمال غربي سوريا.

Advertisements

فيما ذكر البيان أنه جرى القضاء على أكثر من 50 عنصرا من قوات النظام، وتدمير 5 دبابات وناقلتي جنود مدرعة، وعربتي "بيك آب" مزودة بسلاح رشاش، ومدفعية واحدة، وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة.



وورد في البيان: "لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى لغاية اليوم ولن نتركها في المستقبل، ونقدم التعازي لقواتنا المسلحة، وشعبنا العظيم، ونسأل الله الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا".



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.