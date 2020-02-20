فلسطين تجهز مركزا للحجر الصحي تحسبًا لظهور "كورونا"

أيسر العيس/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تجهيز مركز للحجر الصحي في محافظة أريحا والأغوار، للتعامل مع المسافرين القادمين من الصين والدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة عنه، إن المركز جرى تجهيزه لاستقبال المسافرين القادمين من الدول التي انتشر فيها الفيروس، لعمل الحجر الصحي عليهم وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية، لمدة 14 يوما.

ولفتت إلى "أهمية تظافر جميع الجهود للحيلولة دون وصول الفيروس إلى فلسطين".

وجددت الكيلة، تأكيدها أن "فلسطين لا تزال خالية حتى اليوم من أي إصابة بفيروس كورونا".

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وذكرت أن "طواقم الوزارة العاملة على معبر الكرامة (بين الأردن وفلسطين)، مستعدة للتعامل مع جميع الحالات المشتبه بإصابتها".

وقالت الوزيرة، إنه "تم إجراء فحوصات للعديد من المرضى، وجميعها كانت سلبية، أي أنها خالية من الفيروس".

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وأفادت بكين الخميس، بارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس داخل الصين إلى 2120 شخصا، ونحو 75 ألف مصاب في جميع أنحاء العالم.

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