بسبب "كورونا".. العراق يغلق معبرا حدوديا مع إيران‎

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

- على خلفية تسجيل حالتي وفاة وإصابات بالفيروس في إيران

- إعلام محلي: خلية الأزمة بوزارة الصحة العراقية قررت منع دخول المواطنين الايرانيين إلى العراق حتى إشعار آخر

- وزارة الداخلية العراقية تعلق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية

قررت محافظة ميسان جنوبي العراق، الخميس، إغلاق معبر حدودي مع إيران بشكل كامل حتى إشعار آخر؛ تجنبا لاحتمال انتقال فيروس "كورونا الجديد" إلى البلاد.

فيما علقت وزارة الداخلية العراقية منح تأشيرات الدخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية لأراضيها.

وتأتي الإجراءات العراقية بعد إعلان إيران، الأربعاء، وفاة شخصين جراء إصابتهما بفيروس "كورونا الجديد" في مدينة قم، فضلا عن تسجيل 3 إصابات جديدة الخميس.

وأفاد بيان صادر عن محافظ ميسان اطلعت عليه الخليج 365 بأن "الإدارة المحلية قررت غلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتجارة إلى إشعار غير مسمى".

وأضاف البيان أن المحافظة ستواصل "حملة التوعية الوقائية الصحية لمنع كورونا إلى البلاد، وتحديد مواقع للحجر، ورصد ميزانية طوارئ لدائرة الصحة (بالمحافظة) والجهات المعنية".

من جهتها، علقت الداخلية العراقية منح تأشيرات الدخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية لأراضيها، وفق إعلام محلي.

من جانبها، دعت الحكومة المحلية في محافظة واسط (جنوب)، في كتاب رسمي، الحكومة العراقية إلى غلق منفذ زرباطية الحدودي مع إيران؛ لمنع انتقال الفيروس إلى البلاد.

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وعلى النحو ذاته، طالب محافظة النجف لؤي الياسري، في كتاب رسمي، الحكومة العراقية بحظر دخول الإيرانيين القادمين من مدينة قم إلى المحافظة، محذرا المواطنين العراقيين من السفر إلى المدينة الإيرانية.

من جهته، ذكر موقع إخباري محلي أن خلية الأزمة في وزارة الصحة العراقية قررت، اليوم، منع دخول المواطنين الايرانيين إلى العراق حتى إشعار آخر.

وفي وثائق حصل "الغد برس" عليها، أصدرت خلية الأزمة قرارات عدة في اجراءات احتزارية لمنع انتشار الفيروس في العراق بعد انتشاره في إيران، منها منع دخول المواطنين الإيرانيين إلى العراق من كافة المنافذ الحدودية حتى إشعار آخر.

واستثنى القرار البعثات البلوماسية التي تخضع للفحص الطبي، إضافة إلى استثناء أفراد الجالية العراقية القادمين في إيران من الدخول على أن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما.

فيما قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية الحكومية، عمر الوائلي، في بيان، إن السلطات العراقية تبذل قصارى جهودها، واتخذت الإجراءات الاحترازية لدرء خطر فيروس كورنا، مشيرا إلى "نشر مفارز طبية في المنافذ المحاذية مع إيران".

وفي يناير/كانون الثان الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"؛ حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

وتقول الحكومة العراقية إنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس لغاية الآن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.