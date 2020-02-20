وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

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صحيفة الخليج الالكترونية
فتحت مستشفيات القوات المسلحة بالطائف باب التقديم على 5 وظائف صحية شاغرة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف المطلوبة :
1- مثقف صحي للمجتمع ” وظيفتان ” ، ويشترط :
– درجة البكالوريوس في تخصص التمريض ” التثقيف الصحي “.
2- مثقف صحي ، ” وظيفتان ” ، ويشترط درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
3- مثقف لمرضى السكري ، ويشترط درجة البكالوريوس في تخصص التمريض CDE
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح حالياً وينتهي يوم الأربعاء الموافق 26 / فبراير / 2020 ، وذلك من خلال الرابط التالي :هنا
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