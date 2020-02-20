الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن فيديو أغنية الراب

صحيفة الخليج الالكترونية وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة) الذي يسئ لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة. ‏وتضمن توجيه أمير مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم. وكان مقطع لفتيات يرقصن قد تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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