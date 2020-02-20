شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يتوعد كل من يعطل مصالح المواطنين: التشهير بانتظاركم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شدد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، على أهمية التيسير على المواطنين، كما توعد كل من يعطل مصالح المواطنين في المنطقة، بالتشهير أياً كان موقعه أو منصبه.
جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء “تطوير مجال الإعاقة” رداً على طالبة نقلت معاناتها في وضع اثنين من الأساتذة الكثير من الصعوبات أمامها خلال دراستها للماجستير.
وطالب أمير عسير تركي بن طلال، الطالبة بذكر اسمي الأستاذين على الملأ وأمام الحضور ليكونا عبرة للمعتبرين.
وأضاف أن هناك من يجد متعةً في إيجاد صعوبة أمام المواطن، وسيتم التشهير باسمه ليكون عبرة لغيره من قيادات المنطقة ومسؤوليها وموظفي الإمارة.
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