روسيا تتهم تركيا بتقديم الدعم المدفعي لمتشددين يقاتلون الجيش السوري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مدرعات تركية على الحدود مع سوريا أفادت وكالات أنباء روسية أن وزارة الدفاع اتهمت تركيا اليوم الخميس بتقديم الدعم المدفعي لمتشددين يقاتلون قوات الحكومة السورية وقالت إن المتشددين اخترقوا لفترة وجيزة دفاعات الحكومة في إدلب. ونقل عن الوزارة قولها إن سلاح الجو الروسي نفذت ضربات استهدفت المتشددين المؤيدين لتركيا الذين اخترقوا مواقع الحكومة السورية في منطقتين بمحافظة إدلب، الأمر الذي أتاح للجيش السوري التصدي للهجمات. ووردت تصريحات الوزارة على وكالة الإعلام الروسية ووكالتي إنترفاكس وتاس للأنباء.

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