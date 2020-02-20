شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو تركيا لتجنب أى تصريحات شديدة اللهجة حول إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تركيا لتجنب أى تصريحات شديدة اللهجة حول إدلب السورية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه على أنقرة تجنب أى تصريحات شديدة اللهجة حول إدلب، وتفعيل الاتصال عبر الخبراء.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أفاد فى وقت سابق اليوم، بقصف القوات التركية مواقعا تابعة للجيش السورى فى محيط بلدة النيرب الواقعة جنوب شرق محافظة إدلب بشمال البلاد، مشيرا إلى سيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة السورية على مناطق واسعة فى بلدة النيرب السورية.

كما تمكنت قوات الجيش السوري، من تدمير عدة عربات للجيش التركى أثناء محاولتهم التقدم فى اتجاه محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.

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أكد سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد أن دعم بعض الدول للإرهاب فى سورية يعتبر أكبر خطأ بحق الإنسانية، لافتا إلى أن هدف الحصار الاقتصادى الجائر الذى فرضته تلك الدول على الشعب السورى كسر عزيمته التى لا تلين، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وخلال اجتماع مع ممثلى المنظمات الدينية والجمعيات الوطنية والاجتماعية فى مدينة نيجنفارتوفسك بسيبيريا اليوم قال حداد إن :"أكبر خطأ ارتكب بحق سورية والعالم الإنسانى بأكمله تمثل بدعم المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى والتى تحمل إيديولوجيا تكفيرية متطرفة غريبة عن المجتمع السوري".

وأضاف حداد إنه مع فشل تلك المجموعات بتنفيذ الأجندات المعدة لها من دول الهيمنة بتدمير الدولة السورية تدخلت تلك الدول بشكل مباشر وخاصة القوات الأمريكية والتركية لتسيطر على منابع النفط وتنهب ثروات الشعب السوري.