شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية جنوب الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت القوات اليمنية المشتركة فى الساحل الغربى، اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى الانقلابية، فى مديرية الدريهمى جنوب الحديدة. وقال الإعلام العسكرى للقوات المشتركة - فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية - إن قوات اللواء الثانى عمالقة تمكنت من إسقاط الطائرة بعد أن شوهدت فى سماء المديرية تحاول استهداف مواقع القوات المشتركة. وكانت القوات المشتركة أسقطت طائرة مسيّرة حوثية فى الدريهمى الثلاثاء الماضي، وذلك بالتزامن مع حرب واسعة يشنها الحوثيون فى الدريهمى تكبدوا خلالها خسائر قاسية، حيث سقط فى صفوفهم عشرات القتلى، بينهم قيادات ميدانية.

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