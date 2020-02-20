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نتانياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - القدس

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتاياهو الخميس عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، وذلك قبل اقل من اسبوعين على اجراء الانتخابات التشريعية.

وقال نتاياهو في شريط فيديو "اليوم لدي اخبار رائعة، لاننا نريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة الى حي هار حوما (مستوطنة بنيت على جبل ابو غنيم) الذي يقع ورائي، لقد اقمت هذا الحي عام 1997 عندما انتخبت رئيسا للوزراء، على الرغم من اعتراضات من جميع أنحاء العالم".

ويسكن حاليا في الحي الاستيطاني حوالي 40 ألف شخص، وقال نتانياهو إن الأبنية الجديدة ستتيح استيعاب 10 آلاف شخص آخرين.

واضاف "سيصل عدد سكان حي هار حوما الى 50 ألفاً. هذا حي واحد في القدس سيكون مثل مدينة إسرائيلية متوسطة".

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وأعلن ايضا عن الموافقة على بناء حي جديد يضم عدة آلاف من المنازل في منطقة "جفعات هاماتوس" وهي منطقة عند بيت صفافا.

واكد نتانياهو "نحن نربط جميع أجزاء القدس الموحدة، ولقد ازلت جميع العقبات أمام البناء ... كنت أتحرك وأبني في القدس في الوقت الذي كان الآخرون يتحدثون".

 

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