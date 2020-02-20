شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. شرطة جازان عن اعتداء مواطن على زوجته: تعمد إحراق المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته فى إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً فى منزل بقرية صليبة، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة "سبق" السعودية، تابع المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة جازان، اتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق، حيث تم إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية.

كان مدير شرطة منطقة جازان، اللواء عبدالله بن مسفر الزهيرى، دشن فى مقر المديرية بمدينة جيزان، حملة التوعية الأمنية الثانية بالمنطقة " أمنكم وسلامتكم هدفنا " التى تنفذها القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ، بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بجازان العقيد عبدالله العقيبى .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح مشرف الحملة الرائد تركي السرحانى ، أن الحملة تستمر أسبوعًا واحدًا ، وتهدف لرفع مستوى السلامة المرورية بين سالكى الطرق ، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة ، واستخدام الجوال فى أثناء القيادة ، من خلال نشر المطويات التوعوية من قبل دوريات أمن الطرق بمراكز الضبط الأمني ، فضلا عن استغلال كثافة الحركة المرورية فى تعزيز مضامين الحملة وأهدافها .