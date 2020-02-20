شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة تطلق مبادرة "يحبون من هاجر إليهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ممثلةً فى وكالة شؤون الزيارة مبادرة "يحبون من هاجر إليهم"، ضمن مشاركات الوزارة فى مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" التى أطلقتها إمارة منطقة المدينة المنورة برعاية وإشراف الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ويشارك بها عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص بتقديم برامج متنوعة لتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة "سبق"، تأتى المبادرة التى تحمل قيمة الإيثار لإبراز صفات المجتمع المدينى تاريخياً ونشر التكافل والتآخى والتعاون، وإظهار معانى البذل والعطاء من خلال استقبال عدد من المعتمرين والزوار للمدينة المنورة من مختلف الجنسيات فى محطة استقبال حجاج ومعتمرين البر وتقديم الضيافة وتوزيع الهدايا العينية والتذكارية.

ويتضمن برنامج المبادرة استضافة للباحثين فى التراث والتاريخ الإسلامى لإلقاء محاضرة عن تاريخ أهل المدينة والقصص النبوية والمواقف التي تحمل قيمة الإيثار تاريخيًا وبلغات متعددة.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة الدكتور محمد البيجاوي: منذ انطلاق "مبادرة خير أمة مبادرة القيم والأخلاق"، وهى تستهدف مختلف الشرائح من المواطنين والمعتمرين والمقيمين بالمدينة المنورة؛ بهدف تعزيز و ترسيخ القيم الأخلاقية فى المجتمع المدينى لتأصيلها وجعلها سلوكًا طبيعيا مألوفًا بين أطياف المجتمع.

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وأضاف: وزارة الحج والعمرة ممثلةً فى وكالة شؤون الزيارة شاركت بعدد عشر مبادرات استهدفت جميع شرائح المجتمع منذ انطلاق المبادرة.

من جانبه، قال منسق مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" رامى ثروت: المبادرة تسعى لتعزيز مفهوم الإيثار بين افراد المجتمع وإبراز صورة حقيقية للقيم والمعاني الأخلاقية من أهل المدينة للمعتمرين والزوار، وهناك ثلاث مبادرات ستقام خلال الثلاث أشهر القادمة تحمل قيم العدل، الأمانة والإحسان.

وتعدّ مبادرة "يحبون من هاجر إليهم" المشاركة العاشرة للوزارة في مبادرة خير أمة، حيث شاركت الوزارة بمجموعة من المبادرات تضمنت قيم الرحمة والإخاء والبر والتسامح وحق الجار وغيرها من القيم التي تهدف الى نشر المفاهيم والقيم الاخلاقية وتحويلها الى ممارسات ملموسة بين المواطنين والمقيمين والمعتمرين والزوار.