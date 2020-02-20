شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو :عودة 860 لاجئاً سوريا إلى بلدهم خلال الساعات الـ 24 الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين أن 860 لاجئاً عادوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 284 لاجئاً (85 امرأة و145 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 576 لاجئاً (173 امرأة و294 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، أن 1407 نازحين عادوا أيضا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الساعات الـ24 الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار في مدن جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.

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ومن جهة اخرى أكد سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد أن دعم بعض الدول للإرهاب فى سورية يعتبر أكبر خطأ بحق الإنسانية، لافتا إلى أن هدف الحصار الاقتصادى الجائر الذى فرضته تلك الدول على الشعب السورى كسر عزيمته التى لا تلين، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وخلال اجتماع مع ممثلى المنظمات الدينية والجمعيات الوطنية والاجتماعية فى مدينة نيجنفارتوفسك بسيبيريا اليوم قال حداد إن :"أكبر خطأ ارتكب بحق سورية والعالم الإنسانى بأكمله تمثل بدعم المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى والتى تحمل إيديولوجيا تكفيرية متطرفة غريبة عن المجتمع السوري".

وأضاف حداد إنه مع فشل تلك المجموعات بتنفيذ الأجندات المعدة لها من دول الهيمنة بتدمير الدولة السورية تدخلت تلك الدول بشكل مباشر وخاصة القوات الأمريكية والتركية لتسيطر على منابع النفط وتنهب ثروات الشعب السوري.

وفى معرض إجاباته عن أسئلة المشاركين بالاجتماع قال السفير حداد إن دول الهيمنة فرضت حصارا اقتصاديا جائرا على الشعب السورى ومارست إرهابا اقتصاديا عليه مستخدمة العقوبات غير القانونية بهدف كسر عزيمته التى لا تلين.