شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تُشهر بصاحب كافتيريا تبيع مشروبات غازية منتهية الصلاحية فى مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، بمواطن صاحب كافتيريا بمكة المكرمة، والعامل المسؤول من جنسية بنجلاديشية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجارى بحيازة وعرض مشروبات غازية منتهية الصلاحية للبيع، وهو ما يعد مخالفة؛ تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكِّله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة "سبق" السعودية، نشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفَين.

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هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدى لمخالفى نظام مكافحة الغش التجارى، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وينص نظام مكافحة الغش التجارى على عقوبات، تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف فى صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات فى الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.