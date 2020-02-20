شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الأردنى يبحث مع السفيرة الفرنسية أوجه التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة لشؤون الإعلام، بالمملكة الأردنية، أمجد عودة العضايلة، اليوم الخميس، مع السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاندو، أوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات، لاسيما بين المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين الصديقين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، ناقش الجانبان خلال اللقاء الذى جرى فى مكتب العضايلة بدار رئاسة الوزراء، العلاقات الثنائية بين الأردن وفرنسا، وما تشهده من تقدم مستمر على مختلف الصعد.

في شأن اردنى متصل، التقى وزير التخطيط الأردنى الدكتور وسام الربضى، اليوم، فى مقر الوزارة بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديرى، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر فى مختلف المجالات.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أعرب الوزير الربضى عن تقدير بلاده للدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية للأردن للمشاركة كضيف فى أعمال قمة العشرين التي ستتولى المملكة رئاستها واستضافتها العام الحالى.