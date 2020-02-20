ليبيا.. مقتل 25 مسلحا من مليشيات حفتر جنوبي طرابلس

طرابلس/ وليد عبد الله/ الاناضول



أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية مقتل 25 مسلحا على الأقل وأسر آخرين من مليشيات خليفة حفتر في معارك وقعت فجر الخميس بمحور الخلاطات جنوبي العاصمة طرابلس.



جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وقال المجعي إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 25 مسلحا في صفوف مليشيات حفتر خلال هجوم لقوات الوفاق على تمركزات مليشيات حفتر بمحور الخلاطات فجر الخميس.



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وأضاف أن هجوم قواتنا جاء للرد على استهداف مليشيات حفتر تمركزاتنا المدفعية، ما دفعنا للهجوم وتكبيدهم خسائر في العتاد والأرواح وأسر آخرين، دون تفاصيل.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

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