إسقاط طائرة مسيرة تستهدف منزل محافظ شبوة جنوب شرقي اليمن

الجوف/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365



أعلن مسؤول حكومي يمني، إسقاط طائرة مسيرة، حلقت فجر الخميس، فوق منزل محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، جنوب شرقي البلاد.



وذكر المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن "حراسة أمنية مكلفة بحماية بن عديو في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، أطلقت النيران على طائرة مسيرة بعد اقترابها من منزل المحافظ، ما أدى لإسقاطها".



ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى أو الطرف الذي تتبع له الطائرة المسيرة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.



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وسبق أن أسقطت القوات الحكومية اليمنية، عدة طائرات حوثية مسيرة في محافظات مختلفة، بينها محافظات جنوبية.



وجاء إسقاط طائرة اليوم بعد أكثر من أسبوعين من اتهام بن عديو سلطات الإمارات (الدولة الثانية في التحالف العربي)، "بتمويل الفوضى في شبوة بميزانيات ضخمة واستغلال حاجة الناس للزج بهم ليكونوا ضحايا لتحقيق أطماع نفوس مأزومة".



وتنفي الإمارات قيامها بأي أعمال فوضى أو تخريب في اليمن، وتشدد أنها جاءت بطلب من السلطات الشرعية من أجل محاربة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.