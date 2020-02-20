شرطة الرياض تضبط مواطنًا استعرض بسلاح رشاش داخل مطعم

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميٍس، القبض على أحد الأشخاص ظهر في مقطع فيديو يحمل سِلاحًا رشاشًا أثناء تواجده داخل أحد المطاعم بحي الشفاء جنوب العاصمة.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الشخص، وتمكّنت الفرق الأمنية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض عليه، وتبين أنه مواطن بالعقد الخامس من العمر.

واشار المتحدث باسم شرطة الرياض، أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، وذلك لما يمثله فعله من مخالة للأنظمة وعدم اكتراثه لخطورة ذلك وتأثيره السلبي على الشعور العام بالأمان.