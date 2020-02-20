مقتل 8 أشخاص على الأقل في إطلاق نار شرق فرانكفورت

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكر متحدث باسم الشرطة في ألمانيا أن ثمانية أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمدينة هاناو غربي البلاد، وأضافت الشرطة أن نحو 5 أشخاص أصيبوا ، مشيرة إلى أنه ليست هناك بعد معلومات واضحة بشأن خلفية الحادث.

ولاذ المشتبه بهم بالفرار بينما لا تزال الشرطة في الموقع، وأعلنت الشرطة أن رصاصات أطلقت بموقعين مختلفين في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس، ولم يتم تأكيد عملية إطلاق نار محتملة ثالثة في منطقة قريبة أخرى.