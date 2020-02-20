شكرا لقرائتكم خبر عن فون دير لايين: أشعر بـ«بصدمة عميقة» إزاء عمليتي إطلاق النار في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، والوزيرة الألمانية السابقة أورسولا فون دير لايين، الخميس عن شعورها «بصدمة عميقة»، إزاء عمليتي إطلاق نار داميتين نُفّذتا في مدينة هاناو في وسط ألمانيا، ويُرجّح القضاء وجود «دافع كراهية للأجانب» لدى المهاجم.

وكتبت وزيرة الدفاع السابقة في حكومة أنجيلا ميركل على حسابها على موقع تويتر «هذا الصباح، بحزن كبير أفكّر بعائلات وأقارب الضحايا الذين أقدّم لهم تعازيّ الحارة. اليوم، نتشارك حزنكم».

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