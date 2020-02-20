«جيرل جيمر».. منافسات «ناعمة» في الألعاب الافـتراضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت في دبي، أمس، فعاليات مهرجان «جيرل جيمر» العالمي للألعاب الافتراضية، وهو الحدث الأكبر من نوعه في العالم والمخصص حصرياً للسيدات والفتيات.وتستمر المنافسات لاختيار الفائز من بين 9 فرق من حول العالم في «ميدان جراند ستاند» أربعة أيام، فيما يصاحب التصفيات النهائية للبطولة فعاليات ترفيهية وحفلات غنائية لمجموعة من أشهر النجوم العالميين وأنشطة عديدة من أهمها مؤتمر متخصص تستمر مناقشاته يومين متضمنةً استعراض أهم الموضوعات المتعلقة بمستقبل صناعة الألعاب الافتراضية والرقمية في المنطقة.يأتي انعقاد المهرجان العالمي في دبي تأكيداً على المكانة التي اكتسبتها الإمارة كمركز إقليمي رئيسي لصناعات المستقبل التكنولوجية وما يرتبط بها من فعاليات، وذلك امتداداً للدور الرائد الذي تولته دبي منذ عقود كأهم مجتمع للتكنولوجيا وتطوير المحتوى في المنطقة منذ تأسيس مدينتي الإنترنت والإعلام قبل نحو 20 عاماً. وجسّدت المدينتان آنذاك الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المستقبل سيشهد اندماجاً كبيراً بين مجالي التكنولوجيا والإعلام، ما جعل دبي سبّاقة في إيجاد البنية الأساسية التي تواكب هذا التطور لخدمة المؤسسات المتأثرة به.

100 ألف دولار

ينظِّم مهرجان «جيرل جيمر»، الحدث العالمي المقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤسسة «جالاكسي ريسر» للرياضات الإلكترونية، وهي أول مؤسسة عالمية للألعاب الرقمية تباشر أعمالها في المنطقة، بالشراكة مع «إيفولوب» وبدعم من فريق «دبي 10 X ميديا»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للسيدات. وتمثل فعاليات المهرجان في دبي تتويجاً لمراحل التصفيات التي أقيمت في دول عدة حول العالم شملت أستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإسبانيا والبرازيل. وتتنافس الفرق المشاركة على جائزة تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار.

وأكد عبدالله المنصوري، رئيس فريق «دبي 10 X ميديا»، أن انعقاد الحدث العالمي في دبي يدعم أهداف الفريق لتطوير صناعة الإعلام في دبي بتبني أحدث توجهاتها عالمياً، وإيجاد الفرص الكفيلة بازدهار أعمال المجتمع الاحترافي المعني بهذا المجال الجديد الذي يعتمد بصورة كبيرة على تطوير المحتوى الرقمي.

وقال المنصوري: «الرياضات الافتراضية قطاع يدمج العديد من التخصصات بما في ذلك الوسائط وتطوير المحتوى، والرياضة، والتكنولوجيا، في الوقت الذي تواصل فيه الرياضات الافتراضية نموها السريع في المنطقة والعالم، وهو ما يحمل فرصاً اقتصادية غير محدودة نسعى لتحقيق أقصى استفادة منها مع شركاء متخصصين من مختلف أنحاء العالم ولا ندخر جهداً في توفير أفضل بيئة داعمة لأعمالهم». وأضاف: «نعمل في إطار رؤية القيادة للحفاظ على مكانة دبي في صدارة المراكز الإعلامية المتطورة بمواكبة تأثيرات التحولات التكنولوجية السريعة في كل المجالات». وأشار إلى أن: «استضافة مثل هذه الأحداث العالمية تفتح المجال أمام الشباب للدخول إلى العالم الجديد الذي تشكل التكنولوجيا مساراته وملامحه، ويشجعهم على إطلاق طاقاتهم المبدعة ويعودهم على التعامل عن قرب مع التكنولوجيا المتطورة، وهو ما يتماشى مع أهداف دبي في تشجيع المواهب واحتضان الطاقات الخلّاقة وتحفيز الشباب على الانخراط في مجال ريادة الأعمال».

مؤتمر متخصص

مع انطلاق الحدث، بدأت فعاليات المؤتمر المتخصص المُقام في إطار فعالياته حتى اليوم ويشارك فيه عدد من أبرز المتحدثين في مجال الرياضات الافتراضية والإلكترونية والألعاب والوسائط والترفيه الرقمي.

وقال فيرناندوا بيريرا، رئيس «كرو آب أي سبورت- Grow Up Esports»: إن «استضافة المهرجان في «ميدان جراندستاند»، الوجهة الترفيهية الشهيرة وبدعم المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمثابة حلم تحقق». وأعرب عن سعادته بدعم الهيئات الحكومية مثل المكتب الإعلامي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومجلس دبي الرياضي، الحريصة على النهوض بصناعة الألعاب الالكترونية والترفيهية بصفة عامة في دبي.

وأضاف: «إن قيمة القطاع الحيوي للألعاب الافتراضية تقدر بأكثر من 150 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ما يجعل دبي لاعباً رئيسياً في هذا الإطار على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأشار إلى أن هذا المهرجان يعتبر حدثاً تاريخياً بالنسبة «كرو آب أي سبورت» مع تقديم أول فريق نسائي من الإمارات مشارك في الحدث، ويتنافس مع فرق دول أخرى خلال نهائيات العالم.

فرص واعدة

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قال بول روي، الرئيس التنفيذي ل «جلاكسي ريسر أي سبورت - Galaxy Racer Esports»: نحن فخورون بتنظيم أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية في الإمارات، حيث تنتظر هذا القطاع الحيوي فرص واعدة من خلال استضافة نهائيات الحدث في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة. ودعا جميع المهتمين للانضمام إلى المهرجان اليوم وغداً للاستمتاع بتشكيلة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المثيرة، ومن أهمها البطولة الافتتاحية للألعاب الإلكترونية بين المدارس Interschool Esports، بالإضافة إلى منصة المفاجأت L.O.L! و Little Tikes، وفنون أداء الكوسبلاي وغيرها من المسابقات. ولفت إلى أن المهرجان يوفر فرصة لمحبي الألعاب الإلكترونية والمهتمين بها للقاء وتحية أبرز المشاهير واللاعبين العالميين.



خبراء ونقاشات



يشارك في المؤتمر المصاحب للمهرجان على مدار يومين نخبة من الرؤساء التنفيذيين وقيادات المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الألعاب الرقمية والافتراضية والتكنولوجيا، وتتطرق نقاشاته إلى طيف واسع من الموضوعات عبر مساهمات عديدة من أبرزها تقديم إحصاءات وأرقام حول التوجهات القادمة لقطاع الألعاب الافتراضية، ومناقشة مستقبل هذا القطاع وما يمكن أن يحمله من فرص في منطقة الشرق الأوسط، وأهم التطورات التي شهدها على مدار العقد الماضي، إضافة إلى جلسة حوارية مع لاعبات محترفات متخصصات في الألعاب الافتراضية.



لمياء خان: نموذج ملهم للتوازن بين الجنسين



في مستهل المؤتمر، وتماشياً مع طبيعة البطولة المخصصة منافساتها بصورة حصرية للسيدات والفتيات، ألقت لمياء خان، مديرة نادي دبي للسيدات، كلمة أعربت فيها عن ترحيبها بانعقاد الحدث العالمي في دبي، وتحدثت خلالها حول الدور الريادي للمرأة في صناعة المستقبل. وقالت خان: «يمثل المهرجان مع انعقاده في دبي نموذجاً ملهماً وترجمة ملموسة لما يمكن تحقيقه في مجال التوازن بين الجنسين ومنح فرص متكافئة للمرأة للمشاركة في قطاعات مستقبلية واعدة، وإحداث تطور إيجابي حقيقي في إشراكها في صنع واقع جديد تؤكد فيه جدارتها كشريك في صنع المستقبل، وتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالفتاة والمرأة وإظهار ما يمكن أن تقوم به من مشاركة فاعلة في الميادين كافة».

وأضافت موجهة حديثها للفتيات المشاركات في نهائيات المهرجان: «أنتُن مصدر إلهام لأقرانكن من الأجيال الجديدة والشباب، لاسيما الفتيات، بما تقدمن من نموذج يزيد من ثقتهن في أنفسهن ويعينهن على إطلاق طاقاتهن الإبداعية ويشجعهن على الدخول إلى مجالات جديدة ترتبط بالمستقبل، وبما تقمن به هنا اليوم، ترسلن رسالة مهمة لكل فتيات العالم أنهن قادرات على المشاركة الإيجابية ولعب دور مؤثر في مجتمعاتهن وأن جميع المجالات مهيأة لأن يكون لهن فيها إسهامات واضحة».