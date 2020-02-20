شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة سواتر الإرهابيين وفتح الطرقات فى حلب لتسهيل عودة أهالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الورشات الفنية فى محافظة حلب بسوريا إزالة السواتر الترابية التى خلفتها التنظيمات الإرهابية فى الأحياء الغربية بحلب وفتح الطرقات والشوارع الرئيسية وترحيل الأنقاض والأتربة بهدف تسهيل عودة المواطنين لمنازلهم.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" التى رصدت أعمال فتح الطرق الممتدة من دوار قرطبة فى جمعية الزهراء باتجاه دوار الليرمون ومنه باتجاه طريق اعزاز، حيث أوضح مشرف الأعمال سليم بيطار من مديرية الخدمات المركزية بمجلس مدينة حلب أنه وفور تحرير الجيش العربى السورى لأحياء حلب الغربية بدأت الورشات الفنية فى مجلس المدينة وبمؤازرة من شركات محلية متطوعة بأعمال إزالة السواتر الترابية وترحيل الأنقاض وتنظيف الشوارع.

ولفت "بيطار" إلى فتح الطريق الممتد من شركة المياه فى حى الزهراء وصولا إلى دوار الليرمون والسماح بمرور الآليات والمواطنين عليه والاستمرار بالعمل على تنظيف الطريق الممتد من دوار الليرمون باتجاه مدينة اعزاز.

وفى حى جمعية الزهراء بين بسام بوادقجى رئيس شعبة النظافة فى مجلس مدينة حلب أن حملة النظافة فى الحى شملت ترحيل الأتربة والأنقاض وكنس الشوارع وتقليم الأشجار بهدف فتح الشوارع فى الحى الذى عانى من الخراب والدمار جراء الإرهاب.

وقرب دوار المالية بحى جمعية الزهراء تعمل وحدة من الهندسة فى الجيش العربى السورى على إزالة الألغام وبقايا القذائف الصاروخية لتمكين الآليات من العمل وترحيل الانقاض وفتح الشوارع، حيث أشار الضابط المسؤول فى الوحدة الموجودة فى المكان إلى أن الأعمال التى يقوم بها عناصر الوحدة تهدف إلى تأمين المنطقة من خلال نزع الألغام والعبوات الناسفة وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات لتأمين عودة الأهالى إلى الحي.

وعبر عدد من المواطنين عن فرحهم بتحقيق الانتصار على الإرهاب الذى تم بسواعد رجال الجيش العربى السورى منوهين بالأمن والأمان الذى تحقق للحى بعد عدة سنوات من الخوف جراء استهداف الإرهابيين للحى بالقذائف الصاروخية وقدموا الشكر للجهات المعنية بالمحافظة على سرعة الاستجابة بفتح الطرقات وترحيل الأنقاض وتسهيل حركة المرور أمامهم للعودة إلى منازلهم.



ازالة السواتر

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إزالة مخلفات الإرهابيين



أعمال سوريا لفتح طرق حلب



أعمال لتعمير الطرق بعد الحرب مع الإرهابيين



بعض مخلفات التنظيمات الإرهابية



تمهيد الطرق لعودة الأهالى