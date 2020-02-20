شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات قوة دفاع البحرين تحتفل بالذكرى الـ 52 على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ52 على تأسيس قوة دفاع البحرين وشملت تلك الاحتفالات العديد من الفعاليات والبرامج احتفاءا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث جرى توزيع الأوسمة على عدد من المستحقين، وتكريم للمتميزين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، تشهد هذه المناسبة العزيزة على الدوام احتفالات بهيجة لكافة أسلحة ووحدات ومديريات قوة دفاع البحرين وتشتمل على العديد من الفعاليات والبرامج التي يصدح بها مسؤولي تلك الوحدات والأسلحة والمديريات بكلمات الولاء والعزة والفخر والعطاء، لتصبح هذه المناسبة العزيزة مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن الغالي في العهد الزاهر للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، باني هذا الصرح الشامخ وراعيه منذ الضوء الأول لهذه القوة، بدعم وجهود المشارك الأول في بنائها وتأسيسها المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وستكون قوة دفاع البحرين هذه القوة الأبية دائماً درعاً منيعاً، وسنداً حامياً ومدافعاً عن لواء الأمن والاستقرار وعلامة مضيئة ومشرقة في وطننا العزيز وخليجنا المعطاء.

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على صعيد أخر، استقبل الفريق أول الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطنى بمملة البحرين، اليوم الخميس، بمكتبه بمعسكر الصخير، محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، بحضور عادل عبد الرحمن المعاودة عضو مجلس الشورى وأفضال محمود سفير جمهورية باكستان لدى المملكة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، في بداية اللقاء، رحب رئيس الحرس الوطني بزيارة رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له لمملكة البحرين بمناسبة تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من رئيس مجلس الشورى، مؤكداً أن العلاقات المشتركة التي تجمع بين البحرين وباكستان تشهد تطوراً وازدهاراً على مختلف الأصعدة، وبما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.

بدوره أشاد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تقوية العلاقات الثنائية، وما يقوم به الحرس الوطني البحريني من جهود في تعزيز أفق التعاون وتبادل الخبرات مع الجيش والمؤسسات العسكرية الباكستانية، التي من شأنها رفع مستوى القدرات العسكرية لدى الجانبين لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في البلدين.