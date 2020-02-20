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الملك سلمان يبحث مع بومبيو قضايا المنطقة

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


الرياض: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

ونقل وزير الخارجية الأميركي للملك سلمان تحيات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

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حضر الاستقبال السفيرو لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأميركي، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ.

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