دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج ستبيع شاشاتها الزجاجية القابلة للطي للشركات الأخرى Galaxy Z Flip

شاشات سامسونج القابلة للطي الموجودة مع Galaxy Z Flip وتحمل طبقة زجاجية معها ستكون متاحة للشركات الأخرى لوضعها على هواتفها.

أعلنت شركة سامسونج قبل أيام عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip ، وقد بدأ بالوصول للمستخدمين في عدة مناطق حول العالم. وكما نعرف، فإنه يأتي لأول مرة مع شاشة تحمل طبقة زجاجية والتي إن كانت غير مقاومة للخدش بمستو عال، إلا أنها تبقى أفضل من سابقتها بوجود طبقة زجاجية بالأسفل تساعد على زيادة وضوح الشاشة.

هذه الشاشة التي تراها سامسونج أحدث الابتكارات في المجال، ستتيح بيعها إلى شركات الهواتف الذكية الأخرى لإنتاج هواتف قابلة للطي.

سيتم تسويق الشاشة تحت اسم العلامة التجارية ” UTG” والتي تعني وجود طبقة زجاجية نحيفة للغاية فيها كما في هاتف Galaxy Z Flip، الذي يمثل الواجهة المثالية لهذا النوع من الشاشات كونه أول من استعملها.

ستكون هذه الفرصة مواتية للشركات التي ترغب بالحصول على أفضل الشاشات القابلة للطي لتطوير هواتفها الخاصة بأفضل الإمكانيات.

حيث أن سامسونج تُعد الشركة الأولى في تصنيع شاشات الهواتف القابلة للطي من حيث الجودة والقوة، كما أنها تعتبر الأولى في إنتاج شاشات الهواتف بشكل عام بفضل تقنيات OLED والابتكارات التي توفرها معها من وضوح عالي جدًا وتقنيات مثل وجود ثقب في الشاشة وهي التقنية التي تنفرد فيها بهذا النوع من الشاشات كون الغالبية تتعامل مع النوع الأقل جودة، LCD.

Advertisements

كانت الشركة المصنعة لزجاج Gorilla Glass أعلنت العام الماضي توصلها لتقنيات تساعد على الحفاظ على قوة الزجاج وطيه بنفس الوقت.

وبوجود تقنيات زجاج حماية قابل للثني مع شاشات زجاجية بوضوح كبير، ربما نكون مع انتشار أوسع للهواتف القابلة للطي قريبًا.

المصدر:

Samsung

التدوينة سامسونج ستبيع شاشاتها الزجاجية القابلة للطي للشركات الأخرى ظهرت أولاً على عالم التقنية.