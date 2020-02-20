دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سلسلة فنادق ومنتجعات MGM تتسبب بتسريب معلومات 10.6 مليون شخص

سلسلة فنادق ومنتجعات MGM تتعرض لواحدة من أكبر عمليات الاختراق في العالم بتسريب بيانات نحو 10.6 مليون شخص.

تعرضت أحد أكبر سلاسل الفنادق والمنتجعات في الولايات المتحدة والعالم، MGM، إلى عملية اختراق بيانات تسببت بتسريب معلومات نحو 10.6 مليون شخص ونشرها على الإنترنت. حيث تتركز البيانات في معظمها على المعلومات الشخصية من أسماء، عناوين، أرقام هواتف، وعناوين بريد إلكتروني، إلا أن جزء من المقيميين في الفندق تعرضوا لتسريب معلومات أكثر حساسية من ذلك.

تقرير الاختراق جاء من موقع ZDNet الذي تحدث عن وجود بيانات 10.6 على الإنترنت، لكن MGM لم تؤكد ذلك الرقم.

الشيء المؤكد بحسب تصريحات MGM أن المعلومات المتعلقة بالمال وبطاقات الائتمان لم يتم تسريبها خلال عملية الاختراق الكبيرة.

تشمل معلومات المستخدمين الأساسية التي تم تسريبها من سلسلة فنادق ومنتجعات MGM؛ الأسماء، العناوين، أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني. لكن هناك نحو 1,300 مستخدم تعرضوا لتسريب معلومات حساسة أكثر تشمل أرقام جوازات سفرهم، فيما تعرض 52 ألف أخرين لتسريب معلومات أخرى أكثر حساسية.

وبحسب التقارير، فإن مؤسس تويتر جاك دورسي والمغني الشاب جاستن بيبير من أبرز الأسماء التي تعرضت معلوماتها للتسريب في الحادثة.

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يُشار أن MGM تمتلك مجموعة منتجعات وفنادق في لاس فيغاس، أتالانتا، وديترويت بالولايات المتحدة، بجانب منتجعات أخرى في الصين، اليابان.

كما أن السلسلة تعمل على تطوير منتجع جديد حاليًا في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

يُعد هذا الاختراق هو الأكبر منذ اختراق قاعدة بيانات الحجوزات لـ 500 مليون شخص في سلسلة فنادق ماريوت عام 2018.

المصدر:

ZDNet

التدوينة سلسلة فنادق ومنتجعات MGM تتسبب بتسريب معلومات 10.6 مليون شخص ظهرت أولاً على عالم التقنية.