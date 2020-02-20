دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

إن كان قد وصلك الأشعار الموضح في الصورة أعلاه من خدمة العثور على الهواتف الضائعة من سامسونج، لا تقلق، ما حصل أن سامسونج أرسلته بطريق الخطأ لكافة مستخدميها أصحاب هواتفها حول العالم.

ووصل عدد من المستخدمين إشعار من تطبيق Find My Mobile ولا يحوي سوى رقم “1” وتحتها أيضاً رقم “1” بطريق الخطأ وذلك ضمن اختبارات تجريها الشركة. وعند الضغط على الإشعار لا يحدث أي شيء سوى إغلاق صفحة الإشعارات.

وتتيح خدمة Find My Mobile لمستخدمي هواتف سامسونج العثور على مواقع هواتفهم الضائعة أو إغلاقها عن بعد وكذلك إجراء نسخة احتياطية من البيانات الموجودة في أجهزتها على سحابة سامسونج، فضلاً عن حذف محتوى الأجهزة وحجب الوصول إلى خدمة الدفع Samsung Pay.

هذا النوع من الأخطاء يحدث بين الحين والآخر من قبل الشركات التقنية عندما تجري اختبارات على تطبيقاتها. وفي العام الماضي أرسلت شركة OnePlus إشعار يحوي عبارات صينية وذلك أثناء اختبار داخلي لتحديث نظام التشغيل.

التدوينة سامسونج ترسل إشعار “Find My Mobile” لكافة مستخدمي هواتفها حول العالم بطريق الخطأ ظهرت أولاً على عالم التقنية.