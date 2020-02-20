شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تعلن عن انخفاض أعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى بيروت، عن انخفاض أعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا فى لبنان إلى نحو 27.700 لاجئ ما يعادل 8450 عائلة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أشارت الأونروا فى تقرير اليوم إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين من 31850 لاجئاً بحسب احصائيات الوكالة في ديسمبر 2016، إلى 28.598 لاجئ حتى نهاية فبراير 2019، وفى عام 2020 انخفض العدد 27.700 لاجئ فى لبنان ما يعادل 8450 أسرة.

وبحسب وكالة "الأونروا" فقد نزح إلى لبنان بداية الأزمة السورية عام 2011، حوالى 80 ألف لاجئ فلسطينى ، بسبب الحصار الخانق والقصف العنيف الذى تعرضت له مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا.

وأكدت تقارير صدرت عن منظمات حقوقية فلسطينية أن نازحين الفلسطينيين عادوا إلى مخيماتهم في سوريا رغم الدمار الذي حل بها ، بينما غادر العدد الأكبر منهم لبنان إلى دول أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا.

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كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشيتة ، أعلن أن الخطة الأمريكية للسلام ليست سوى مذكرة تفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك خلال ندوة حول فلسطين ضمن أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، الأحد، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودعا اشتيه ، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، ردًا على الإجراءات الإسرائيلية نحو ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية "إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطيرة جدًا لأنها تتعامل وفق نموذج قائم على محاولة إيقاع الهزيمة بالفلسطينيين ليستسلموا ثم يرضخوا"، مؤكدًا "أننا لن نُهزم أو نستسلم أو نقبل بأي مبادرة لا تحقق الحد الأدنى من العدالة لشعبنا".