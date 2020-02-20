شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية اللبنانى: نحن بمرحلة طلب مشورة صندوق النقد والمساعدة بمرحلة تالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية اللبنانى غازى وزنى في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة في مرحلة الحصول على المشورة الفنية من صندوق النقد الدولى وإن المساعدة ستأتي في المرحلة التالية، لكنه لم يوضح من أين قد تأتي تلك المساعدة.
وأوضح وزني في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء "إننا في مرحلة المشورة التقنية، والمساعدات تأتي في المرحلة المقبلة.. الحكومة تعد الخطة وتطلب مساعدة الصندوق لكي يعطينا رأيه ومشورته."
قال تلفزيون ال.بي.سي والجديد اللبنانيان إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي التقى برئيس الوزراء حسان دياب، اليوم الخميس في مستهل زيارة لإسداء المشورة لبيروت، فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
وقال صندوق النقد إن الفريق سيزور لبنان بين 20 و23 فبراير للاجتماع بالمسؤولين من أجل بحث التحديات الاقتصادية وتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق.
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