العاهل السعودي يبحث مع بومبيو تطورات الأوضاع الإقليمية

أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.



جاء ذلك عقب استقبال الملك سلمان، بومبيو في العاصمة الرياض، التي وصلها الأخير الأربعاء في زيارة غير محددة المدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



وخلال اللقاء استعرض الجانبان "العلاقات بين البلدين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها".



وفي وقت سابق الخميس، كتب بومبيو في تغريدة عبر "تويتر": "أنا سعيد لعودتي وزيارتي الرياض لتأكيد التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة".



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وأضاف "هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".



وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن زيارة بومبيو تأتي لإجراء محادثات حول قضايا الأمن الإقليمي والاقتصاد وحقوق الإنسان كقضية الطبيب السعودي الأمريكي الجنسية وليد فتيحي الذي لا يزال قيد المحاكمة في المملكة بعد احتجازه قرابة عامين.

وفتيحي تم احتجازه ضمن حملة "الريتز كارلتون" الشهيرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين في المملكة.



وتنفي السعودية عادة سوء معاملة المحتجزين، وتؤكد التزامها بالقانون.

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