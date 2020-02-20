"يونيسف" تؤكد مقتل 19 طفلا في غارات الجوف شمالي اليمن

اليمن/ الخليج 365



أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، الخميس، مقتل 19 طفلا في الغارات الجوية التي استهدفت محافظة الجوف شمال شرقي اليمن السبت.

جاء ذلك في بيان صادر عن ساره بيسولو نيانتي، الممثل المقيم لليونسيف في اليمن، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وفي 15 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت جماعة الحوثي أن طيران التحالف العربي استهدف مديرية المصلوب في الجوف بعدة غارات، ما أسفر عن مقتل 35 مدنيا وجرح آخرين، الأمر الذي أدانته الأمم المتحدة ووصفته بـ"الفظيع".

وأفاد بيان اليونيسيف: "بكل حزن، نؤكد أن الهجوم الأخير في الجوف، أودى بحياة 19 طفلا وجرح 18 آخرين".



Advertisements

وأضاف "كنا على أمل بأن السلام كان يلوح في الأفق في اليمن، لكن التصاعد المقلق للعنف على مدى الأسابيع القليلة الماضية يشكل تذكيراً قاسياً بأن الأطفال في البلاد ما زالوا يتحملون العبء الأكبر للنزاع".



وناشدت اليونيسف جميع أطراف النزاع بحماية حياة الأطفال من خلال وضع حد لهذه الحرب الوحشية أولاً وقبل كل شيء.



وشددت على أنه "لا ينبغي أن ننسى أو أن تمر المعاناة اليومية للأطفال في اليمن مرور الكرام".

يشار أن غارات التحالف العربي جاءت ردا على إسقاط جماعة الحوثي طائرة حربية سعودية من طراز "تورنيدو" في محافظة الجوف.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.