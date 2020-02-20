مديرية نفوس "رأس العين" السورية تباشر العمل

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شانلي أورفة/ الخليج 365
بدأت مديرية النفوس بمدينة رأس العين شمال شرق سوريا بتقديم الخدمات للمواطنين، بعد تطهيرها من الإرهاب ضمن إطار عملية نبع السلام.
وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية، الخميس، أن مركز الدعم والتنسيق الخاص بسوريا انتهى من أعمال ترميم وتجهيز مديرية النفوس في رأس العين، وافتتح أبوابه لخدمة المواطنين.
وسيتمكن المواطنون في مديرية النفوس برأس العين من استخراج هويات جديدة في وقت قصير جدا، بعد التقدم بطلب رسمي، إذ يتم أخذ البصمات، وتحميل الصور على النظام الإلكتروني للمديرية، ومن ثم منح البطاقة.
كما تقدم مديرية النفوس للمواطنين خدمات أخرى مثل تسجيل حالات الولادة، والوفاة، وعنوان الإقامة.
وبعد حصولهم على الهويات الجديدة، أعرب عدد من المواطنين السوريين عن بالغ شكرهم لتركيا، والجيش التركي، وولاية شانلي أورفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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