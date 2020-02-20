الحوثيون يتهمون المبعوث الأممي بالانحياز لـ"التحالف العربي"

اليمن/ الخليج 365



اتهمت جماعة الحوثي، الخميس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بعدم العمل بالحيادية المطلوبة في مهمته، وانحيازه لدول التحالف العربي.



جاء ذلك في بيان صادر عن ما يسمى وزارة حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة.



وقال البيان إن: "المدنيين في مديرية الدريهمي المحاصرة لأكثر من عامين (جنوب الحديدة) من قبل دول تحالف العدوان، يتعرضون على مدار الساعة لقصف عنيف ومتعمد يهدف إلى إبادتهم".



وأضاف "تجاهل المبعوث الأممي لما تتعرض له مديرية الدريهمي، وكذلك التصعيد في نهم والجوف (شرقي صنعاء) يؤكد أنه لا يعمل بالحيادية المطلوبة منه في مهمته الأممية وانحيازه لدول تحالف العدوان (التحالف العربي)".



ولم يصدر تعليق من قبل المبعوث الأممي الذي يشدد على أنه يعمل كوسيط محايد من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة في اليمن.



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وكانت القوات الحكومية في الساحل الغربي لليمن، اتهمت الحوثيين بشكل متكرر بإعاقة وصول المساعدات الإغاثية إلى مديرية الدريهمي وحصارها، وقتل وجرح مدنيين بقصف في المديرية.



ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.



ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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