“الصحة الإيرانية”: التحاليل تثبت إصابة ثلاثة اشخاص بكورونا

صحيفة الخليج الالكترونية كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور اليوم الخميس إن التحاليل أثبتت إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا المستجد. وقال في تغريدة على تويتر :”اثنان أظهرت التحاليل إصابتهما في قم وواحد في أراك ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيران إلى خمسة”.

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