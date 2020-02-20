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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: السمنة المفرطة تهددك بـ4 مشاكل صحية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال طبيب ألماني متخصص إن السمنة المفرطة تؤثر بالسلب على كل عضو بالجسم تقريبا، وتحدث مشاكل صحية كثيرة وتهدد صاحبها بالعديد من الأمراض.
وأوضح البروفيسور هانز هاونر، اختصاصي التغذية العلاجية، أن السمنة المفرطة تهدد بـ4 مشاكل صحية رئيسية هي: إحداث خل بالأيض أو عملية التمثيل الغذائي، ورفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتهديد صحة مفاصل الركبة والأقدام، وخطر الإصابة بداء السكري.
وأشار إلى أن الأطباء يشخصون الإصابة بالسِمنة المفرطة إذا كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) أعلى من 30، بينما يتم تشخيص البدانة إذا كان مؤشر كتلة الجسم يقع بين 25 و29.5 فقط.
لتجنب مخاطر السِّمنة المفرطة، نصح الطبيب المتخصص باتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضراوات والفواكه والتقليل من الدهون والسكريات والوجبات السريعة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.
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