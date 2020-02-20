شكرا لقرائتكم خبر عن تبون: الجزائر مستعدة للوساطة فى محادثات وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لصحيفة لو فيجارو الفرنسية في مقابلة نُشرت اليوم الخميس إن الجزائر مستعدة للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال تبون للصحيفة "إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع لأن الجزائر وسيط أمين وذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية".

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وبعد نحو تسعة أعوام من الإطاحة بحكم معمر القذافي على أيدي مقاتلين مدعومين بضربات جوية من حلف شمال الأطلسي لا تزال ليبيا بدون سلطة مركزية تعترف بها كل الأطراف الليبية.

وأحبط رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا أمس الأربعاء الآمال في إحياء سريع لمفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة بعدما انسحب الوفد التابع له من المحادثات بعد قصف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) العاصمة طرابلس.