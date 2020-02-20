شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشاب «نايف القرادي» يلتقي بعمه بعد 27 عاماً من اختطافه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
التقى الشاب نايف القرادي بعمه، بعد 27 عاماً من واقعة اختطافه على يد امرأة من مستشفى بالقطيف عقب ولادته بساعات، حيث حدثت واقعة الاختطاف في عام 1993م.
ونشرت قناة “الإخبارية” اللقاء الأول الذي جمع الشاب بعمه أمس (الأربعاء)، وظهر نايف مبتسماً وقبّل رأس عمه ويده قبل أن يقوم باحتضانه.
يذكر أن نايف قد ظهر في مقطع فيديو دافع فيه عن المرأة المتهمة في قضية الاختطاف، مبيناً أنها ربته جيداً ولم تحرمه من شيء وأنها كانت تفضّله على نفسها، إلا أن أسرته أكدت أنها لن تتنازل عن مقاضاتها.
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