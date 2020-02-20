شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «المرور» لقائدي الشاحنات من ارتكاب هذه المخالفة.. غرامة 900 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام قائدي الشاحنات بتغطية الحمولات المنقولة وتثبيتها أثناء السير على الطرق. وأوضحت إدارة المرور، أن عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها يعد مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها بالغرامة بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لحين إزالة المخالفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من «المرور» لقائدي الشاحنات من ارتكاب هذه المخالفة.. غرامة 900 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.