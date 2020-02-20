المكسيك تحظر استيراد السجائر الإلكترونية لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

حظرت السلطات المكسيكية استيراد السجائر الإلكترونية لأسباب صحية، بحسب مرسوم رئاسي.



وقالت وزارة الصحة المكسيكية إن قرار الحظر جاء بمرسوم رئاسي ونشر في الجريدة الرسمية، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء.

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وأضافت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية أثبتت أن السجائر الإلكترونية ضارة بشكل لا يمكن إنكاره وتمثل تهديدا حقيقيا للبشر عامة.

وكانت المنظمة قد أوضحت، في تقرير حديث: "ليس هناك أي شك في أنها مضرة بالصحة وليست آمنة"، مشددة على أنه "من السابق لأوانه تقديم إجابة واضحة حول تأثير استخدامها أو التعرض لها على المدى الطويل".

وأضافت أن الأجهزة التي تعمل بالبطاريات والتي تمكّن المستخدمين من استنشاق سوائل النيكوتين وإطلاق الأبخرة التي تسبب الإدمان "تشكل خطرا خصوصا عند استخدامها من قبل المراهقين"، وتابعت: "النيكوتين مادة تسبب الإدمان"، مشددة على أن "التعرض للنيكوتين قد تكون له آثار مدمرة".